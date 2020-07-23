На Закарпатті сталася пожежа на деревообробному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Тячівському районі на Закарпатті горів навіс на території місцевого деревообробного підприємства, пожежа була ліквідована. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Закарпатської області.
"23 липня об 11:25 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу у селі Калини Тячівського району. Горів навіс на території місцевого деревообробного підприємства", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що для ліквідації пожежі було направлено вогнеборців державного пожежно-рятувального посту та місцевої пожежної команди села Нересниця. Усього працювало дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.
"Об 11:49 пожежу на площі близько 160 кв.м. вдалося локалізувати, її ліквідація ж тривала до 13:05", - зазначається у повідомленні.
Також причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються.
"Вогнем пошкоджено покрівлю навісу площею 160 м2, 1 пилораму та 2 обрізні станки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині ліквідували пожежу, яка виникла через обстріл.