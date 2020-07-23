На Закарпатье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62629 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103731 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108643 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136531 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111650 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133006 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102367 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104728 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102148 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

На Закарпатье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Киев  •  УНН

 • 16851 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Тячевском районе на Закарпатье горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия, пожар был ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"23 июля в 11:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Калины Тячевского района. Горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для ликвидации пожара были направлены пожарные государственного пожарно-спасательного поста и местной пожарной команды села Нересница. Всего работало две единицы техники и шесть человек личного состава.

"В 11:49 пожар на площади около 160 кв.м. удалось локализовать, его ликвидация же продолжалась до 13:05", - отмечается в сообщении.

Также причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

"Огнем повреждена кровля навеса площадью 160 м2, 1 пилораму и 2 обрезных станки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области ликвидировали пожар, который возник из-за обстрела.

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