На Закарпатье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Тячевском районе на Закарпатье горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия, пожар был ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"23 июля в 11:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Калины Тячевского района. Горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для ликвидации пожара были направлены пожарные государственного пожарно-спасательного поста и местной пожарной команды села Нересница. Всего работало две единицы техники и шесть человек личного состава.
"В 11:49 пожар на площади около 160 кв.м. удалось локализовать, его ликвидация же продолжалась до 13:05", - отмечается в сообщении.
Также причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.
"Огнем повреждена кровля навеса площадью 160 м2, 1 пилораму и 2 обрезных станки", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области ликвидировали пожар, который возник из-за обстрела.