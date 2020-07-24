У Києві на пожежі у багатоповерхівці загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві під час пожежі у багатоповерхівці на місці події загинула жінка похилого віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"24 липня надійшла інформація, що у Деснянському районі по вул. Закревського, 77 а, у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. В ході гасіння пожежі мешканка квартири (інвалід похилого віку) загинула на місці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння було залучено 20 осіб особистого складу та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Тячівському районі на Закарпатті горів навіс на території місцевого деревообробного підприємства, пожежа була ліквідована.