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У Києві на пожежі у багатоповерхівці загинула жінка

У Києві на пожежі у багатоповерхівці загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві під час пожежі у багатоповерхівці на місці події загинула жінка похилого віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"24 липня надійшла інформація, що у Деснянському районі по вул. Закревського, 77 а, у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. В ході гасіння пожежі мешканка квартири (інвалід похилого віку) загинула на місці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння було залучено 20 осіб особистого складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Тячівському районі на Закарпатті горів навіс на території місцевого деревообробного підприємства, пожежа була ліквідована.

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