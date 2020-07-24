В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве во время пожара в многоэтажке на месте происшествия погибла пожилая женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"24 июля поступила информация, что в Деснянском районе по ул. Закревского, 77а, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. В ходе тушения пожара жительница квартиры (инвалид пожилого возраста) погибла на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Тячевском районе на Закарпатье горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия, пожар был ликвидирован.