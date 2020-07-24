В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101244 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110339 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115208 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147404 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115521 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139579 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103829 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102780 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105052 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102271 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве во время пожара в многоэтажке на месте происшествия погибла пожилая женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"24 июля поступила информация, что в Деснянском районе по ул. Закревского, 77а, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. В ходе тушения пожара жительница квартиры (инвалид пожилого возраста) погибла на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Тячевском районе на Закарпатье горел навес на территории местного деревообрабатывающего предприятия, пожар был ликвидирован.

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