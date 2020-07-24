На Троещине ликвидировали пожар в многоэтажке, во время которого погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве ликвидировали пожар в девятиэтажке, во время которого погибла женщина пожилого возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 13:55 пожар в квартире по ул. Закревского, 77 в Деснянском районе ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10:08 пожар был локализован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.
Напомним, в Киеве во время пожара в многоэтажке на месте происшествия погибла пожилая женщина.