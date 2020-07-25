На Хмельниччині пожежа за годину знищила 16 га пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Хмельниччині внаслідок пожежі вогнем було знищено 16 гектарів пшениці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр ДСНС.
“24 липня близько 16 год. поблизу с. Велике Залісся Кам’янець-Подільського району на полі ТОВ „Енселко Агро“ (загальна площа 300 га) виникла пожежа пшениці на корені”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 16 год. 58 хв. пожежу було ліквідовано.
“Вогнем знищено пшеницю на площі 16 га, врятовано пшеницю на площі 284 га”, — повідомили рятувальники.
Додається, що до гасіння залучалося 10 чоловік та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Раніше УНН повідомляв, що пожежа на Донеччині випалила 21 га пшениці.