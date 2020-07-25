В Хмельницкой области пожар за час уничтожил 16 га пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Хмельницкой области в результате пожара огнем было уничтожено 16 гектаров пшеницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“24 июля около 16 часов. вблизи с. Большое Залесье Каменец-Подольского района на поле ООО „Энселко Агро“ (общая площадь 300 га) возник пожар пшеницы на корню”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 16 час. 58 мин. пожар был ликвидирован.
“Огнем уничтожено пшеницу на площади 16 га, спасено пшеницу на площади 284 га”, — сообщили спасатели.
Добавляется, что к тушению привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Ранее сообщал УНН, что пожар в Донецкой области выпалила 21 га пшеницы.