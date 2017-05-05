Синоптики предупредили о пожарной опасности и сильных дождях в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Синоптики предупредили о пожарной опасности на части территории Украины, а также о сильных дождях на западе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
По данным Укргидрометцентра, 5-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
При этом в течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди.
Утром и днем 5 мая в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях сильные дожди.
Напомним, в рамках акции в лесах на Закарпатье высадили 5 млн саженцев.