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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Синоптики предупредили о пожарной опасности и сильных дождях в Украине

Киев • УНН

 • 9719 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Синоптики предупредили о пожарной опасности на части территории Украины, а также о сильных дождях на западе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Синоптики предупредили о пожарной опасности и сильных дождях в Украине

По данным Укргидрометцентра, 5-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

При этом в течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди.

Утром и днем ​​5 мая в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях сильные дожди.

Напомним, в рамках акции в лесах на Закарпатье высадили 5 млн саженцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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