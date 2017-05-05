Синоптики попередили про пожежну небезпеку і сильні дощі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Синоптики попередили про пожежну небезпеку на частині території України, а також про сильні дощі на заході. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
За даними Укргідрометцентру, 5-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
В Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
При цьому протягом 5 травня в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях грози, подекуди град та шквали, 15-20 м/с; в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях сильні дощі.
Вранці та вдень 5 травня в Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях сильні дощі.
Нагадаємо, у рамках акції у лісах на Закарпатті висадили 5 млн саджанців.