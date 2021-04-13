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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 176216 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178810 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 262792 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155741 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142752 просмотра

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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Киев  •  УНН

 • 21004 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине в четверг, 14 апреля, ожидаются дожди на части территории. В большинстве центральных, северных областей и на Приазовье без существенных осадков. В последующие дни станет несколько прохладнее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, в Карпатах местами значительные осадки, только завтра в большинстве центральных, северных областей и на Приазовье без существенных осадков.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 6-12°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 9-16°, на востоке до 18°; в Карпатах ночью и днем от 4° мороза до 3° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью 6-9° тепла, днем 13-16°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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