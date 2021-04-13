Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине в четверг, 14 апреля, ожидаются дожди на части территории. В большинстве центральных, северных областей и на Приазовье без существенных осадков. В последующие дни станет несколько прохладнее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, в Карпатах местами значительные осадки, только завтра в большинстве центральных, северных областей и на Приазовье без существенных осадков.
Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 6-12°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 9-16°, на востоке до 18°; в Карпатах ночью и днем от 4° мороза до 3° тепла.
Дополнение
В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью 6-9° тепла, днем 13-16°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.