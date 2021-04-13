Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні у четвер, 14 квітня, дощитиме на частині території. У більшості центральних, північних областей та в Приазов'ї без істотних опадів. Наступними днями стане дещо прохолодніше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, у західних областях з мокрим снігом, в Карпатах місцями значні опади, лише завтра у більшості центральних, північних областей та в Приазов'ї без істотних опадів.
Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 6-12°, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 9-16°, на сході до 18°; в Карпатах вночі та вдень від 4° морозу до 3° тепла.
Доповнення
На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 6-9° тепла, вдень 13-16°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.