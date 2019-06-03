Синоптики дали прогноз погоды по Киеву и области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В течение недели в столице ожидается облачная погода, местами - кратковременные дожди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В столице 4 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
В области также будет облачно. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
5-6 июня - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
7- 8 июня в Киеве и области прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
Напомним, сегодня в Украине до 30 градусов тепла.