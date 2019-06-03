Синоптики дали прогноз погоды по Киеву и области

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 8275 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 31260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51800 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114083 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109178 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144076 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129995 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130073 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131270 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Синоптики дали прогноз погоды по Киеву и области

Синоптики дали прогноз погоды по Киеву и области

Киев  •  УНН

 • 14091 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В течение недели в столице ожидается облачная погода, местами - кратковременные дожди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В столице 4 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

В области также будет облачно. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

5-6 июня - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

7- 8 июня в Киеве и области прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Напомним, сегодня в Украине до 30 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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