Синоптики дали прогноз погоди по Києву та області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Протягом тижня у столиці очікується хмарна погода, подекуди - короткочасні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
У столиці 4 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.
У області також буде хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
5-6 червня - мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
7- 8 червня у Київі і області прогнозують короткочасні дощі і грози. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
Нагадаємо, сьогодні в Україні до 30 градусів тепла.