Синоптики дали прогноз погоди по Києву та області

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Протягом тижня у столиці очікується хмарна погода, подекуди - короткочасні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

У столиці 4 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

У області також буде хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

5-6 червня - мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

7- 8 червня у Київі і області прогнозують короткочасні дощі і грози. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Нагадаємо, сьогодні в Україні до 30 градусів тепла.

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