Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Украине на завтра прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, температура - от 10 до 30°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях, в Крыму и на Прикарпатье, в субботу - на юго-востоке и севере страны, в воскресенье - в восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-16°, днем 21-26°, в южной, завтра также в восточной части ночью 15-22°, днем 25-30°.
"30 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 24-25°, в Днепре в пределах Киева 23°", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, на Прикарпатье и во Львовской области предупредили о повышении уровня воды в реках.