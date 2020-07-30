Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Україні на завтра прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, температура - від 10 до 30°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, в Криму та на Прикарпатті, в суботу - на південному сході та півночі країни, в неділю - у східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-16°, вдень 21-26°, у південній, завтра також у східній частині вночі 15-22°, вдень 25-30°.
"30 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-25°; в Дніпрі в межах Києва 23°", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Прикарпатті та на Львівщині попередили про підвищення рівнів води у річках.