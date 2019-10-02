Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В четверг, 3 октября, в западных областях Украины умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков, только днем в некоторых регионах кратковременный дождь и гроза. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных областях умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 8-13°, днем 12-19°. На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, гроза, температура ночью 6-14°, днем 20-25°", - указали синоптики.
Также синоптики добавили, что в последующие двое суток в большинстве областей временами дожди с непродолжительными перерывами, местами с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с; ожидается понижение температуры, кроме востока и юго-востока, ночью и днем до 8-14°, в западных, 5 октября также в северных и Винницкой областях ночью до 1-6° тепла, на почве до заморозков 0-4°.
В Карпатах дождь с мокрым снегом при температуре 0-5° тепла.
Напомним, 2 октября в Украине до 26 градусов тепла.