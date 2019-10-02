Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У четвер, 3 жовтня, у західних областях України помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території переважно без опадів, лише вдень у деяких регіонах короткочасний дощ і гроза. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 12-19°. На решті території без опадів, лише вдень на Житомирщині, Вінниччині, місцями Київщині та Черкащині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 6-14°, вдень 20-25°", - вказали синоптики.
Також синоптики додали, що у наступні дві доби в більшості областей часом дощі з нетривалими перервами, місцями з грозами та поривами вітру до 15-20 м/с; очікується зниження температури, крім сходу та південного сходу, вночі та вдень до 8-14°, у західних, 5 жовтня також у північних та Вінницькій областях вночі до 1-6° тепла, на грунті до заморозків 0-4°.
У Карпатах дощ з мокрим снігом при температурі 0-5° тепла.
Нагадаємо, 2 жовтня в Україні до 26 градусів тепла.