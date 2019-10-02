Сьогодні в Україні до 26 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Україні сьогодні очікується суха погода, місцями вдень температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"2 жовтня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні країни 11-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень.