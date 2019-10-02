Сегодня в Украине до 26 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая погода, местами днем температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"2 октября в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.
Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.