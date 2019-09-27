Синоптики дали прогноз на жовтень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Середня місячна температура у жовтні цього року в України прогнозується на рівні від 7° до 12° тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура передбачається 7-12°, у гірських районах 6-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики.
Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, очікується 32-65 мм, у гірських районах місцями 75-100 мм, що у межах середніх багаторічних значень.
Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для жовтня є середня місячна температура повітря у межах 6-12° тепла, у гірських районах 4-5° тепла. Зазвичай у другій та третій декадах жовтня, як зазначили синоптики, відбувається перехід середньої добової температури через +8 у бік зниження, на Закарпатті та півдні країни цей перехід завершується у першій декаді листопада.
За час спостережень абсолютний максимум температури у жовтні фіксували на рівні 25-35° тепла, у гірських районах 18-24° тепла; абсолютний мінімум фіксувався на рівні 5-16° морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях місцями бувало і 18-23° морозу.
Водночас синоптики зауважили, що заморозки у першій половині жовтня - явище звичайне.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні.