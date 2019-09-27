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Синоптики дали прогноз на октябрь

Киев • УНН

 • 28975 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Средняя месячная температура в октябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 7° до 12° тепла, что близко к средним многолетним значениям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики дали прогноз на октябрь

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - сообщили синоптики.

Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, ожидается 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В целом же, согласно наблюдениям, характерной для октября является средняя месячная температура воздуха в пределах 6-12° тепла, в горных районах 4-5° тепла. Обычно во второй и третьей декадах октября, как отметили синоптики, происходит переход средней суточной температуры через +8 в сторону снижения, на Закарпатье и юге страны этот переход завершается в первой декаде ноября.

За время наблюдений абсолютный максимум температуры в октябре фиксировали на уровне 25-35° тепла, в горных районах 18-24° тепла; абсолютный минимум фиксировался на уровне 5-16° мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях местами бывало и 18-23° мороза.

В то же время синоптики отметили, что заморозки в первой половине октября - явление обычное.

Напомним, синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине.

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