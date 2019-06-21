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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 26593 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В субботу, 22 июня, на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди, местами с грозами, однако, на остальной территории Украины - сухая и жаркая погода, температура воздуха поднимется до 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем местами значительные дожди", - указали синоптики.

На этой части Украины завтра температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

"На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 30-35°", - добавили в гидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В то же время 21-23 июня на реках Карпат при ливневых дождях на малых водотоках возможно резкое кратковременное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока. В горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

Кроме того, 22-23 июня в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинские Национальные Новости

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