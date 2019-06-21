Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У суботу, 22 червня, на заході України, у Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі, подекуди з грозами, однак, на решті території України - суха і спекотна погода, температура повітря підніметься до 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - вказали синоптики.
На цій частині України завтра температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.
"На решті території суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 30-35°", - додали в гідрометцентрі.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Водночас 21-23 червня на річках Карпат при зливових дощах на малих водотоках можливе рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку. В горах iснує загроза утворення окремих селевих потокiв.
Окрім того, 22-23 червня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.