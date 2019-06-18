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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 17831 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В ближайшие трое суток в западных областях, завтра днем также на юге и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие трое суток в западных областях, завтра днем также на юге и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °, днем 26-32 °, на юге страны 34-36 ° ", - сообщили синоптики.

В Кмевской области  завтра без осадков. Ветер слабый. Температура ночью 17-20 °, днем 28-31 °.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность .

Украинские Национальные Новости

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