Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У найближчі три доби у західних областях, завтра вдень також на півдні та сході країни місцями короткочасний дощ гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с та град; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби у західних областях, завтра вдень також на півдні та сході країни місцями короткочасний дощ гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с та град; на решті території без опадів. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-32°, на півдні країни 34-36°", - повідомлили синоптики.
На Київщині завтра без опадів. Вітер слабкий. Температура вночі 17-20°, вдень 28-31°.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність.