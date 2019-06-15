Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В воскресенье, 16 июня, по Украине местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, но жара сохранится. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, в конце этой недели и в начале следующей, 16-18 июня, в западных, завтра днем также в восточных, Винницкой и Одесской областях местами кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, в понедельник и вторник на севере Левобережья и востоке страны 11-16°; днем 28-33°, 17-18 июня в западных областях 22-27°.
Напомним, самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине.