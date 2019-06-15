Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У неділю, 16 червня, по Україні місцями прогнозуються короткочасні дощі з грозами, але спека утримається. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, наприкінці цього тижня і на початку наступного, 16-18 червня, у західних, завтра вдень також у східних, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, у понеділок та вівторок на півночі Лівобережжя та сході країни 11-16°; вдень 28-33°, 17-18 червня в західних областях 22-27°.
Нагадаємо, найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні.