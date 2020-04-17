Синоптики дали прогноз погоды на пасхальные выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На выходных, 18-19 апреля, в Украине преимущественно без осадков, в ночь на субботу на юге, а днем на Пасху на севере страны местами небольшой дождь, впрочем 20 апреля в ряде областей пройдут дожди, а местами даже с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в южных областях, днем 19 апреля на севере страны местами небольшой дождь, 20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди (ночью на востоке с мокрым снегом), на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь, в западных областях без осадков", - указали синоптики.
Температура ночью 1-6° тепла, ближайшей ночью в южных областях до 9° тепла; в Украине, кроме юга, на поверхности почвы, в северных, западных, 19 апреля и в восточных областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем температура 8-14° тепла, на Закарпатье и юге страны 14-19°.
Напомним, 17 апреля в Украине до 22 градусов тепла.