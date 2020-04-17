Синоптики дали прогноз погоды на пасхальные выходные

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На выходных, 18-19 апреля, в Украине преимущественно без осадков, в ночь на субботу на юге, а днем на Пасху на севере страны местами небольшой дождь, впрочем 20 апреля в ряде областей пройдут дожди, а местами даже с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.