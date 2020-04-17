Синоптики дали прогноз погоди на великодні вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На вихідних, 18-19 квітня, в Україні переважно без опадів, у ніч на суботу на півдні, а вдень на Великдень на півночі країни місцями невеликий дощ, утім 20 квітня у низці областей дощитиме, а місцями навіть з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі у південних областях, вдень 19 квітня на півночі країни місцями невеликий дощ; 20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі (вночі на сході з мокрим снігом), на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ, у західних областях без опадів", - вказали синоптики.
Температура вночі 1-6° тепла, найближчої ночі у південних областях до 9° тепла; в Україні, крім півдня, на поверхні грунту, у північних, західних, 19 квітня і в східних областях і в повітрі заморозки 0-5°; вдень температура 8-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни 14-19°.
Нагадаємо, 17 квітня в Україні до 22 градусів тепла.