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Сьогодні в Україні до 22 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 22 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 17 квітня, очікується суха погода, вночі подекуди заморозки, а вдень - до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"17 квітня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 22°; у північній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

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