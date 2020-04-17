Сегодня в Украине до 22 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 17 апреля, ожидается сухая погода, ночью местами заморозки, а днем - до 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 апреля в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.