Синоптики дали прогноз погоды на начало апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Начало апреля в Украине принесет небольшие дожди и похолодание на 3-5 градусов уже на выходных. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра, 1 апреля, по прогнозу синоптиков, в Украине без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем небольшой дождь. Температура в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.
В пятницу, 2 апреля, в Украине, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди, ночью в западных областях умеренные, на Закарпатье значительные дожди; температура ночью 1-7° тепла, днем 8-15°.
В субботу, 3 апреля, временами небольшой дождь, ночью в северо-западной половине страны с мокрым снегом; ожидается снижение температуры на 3-5°.
Дополнение
В Киевской области 1 апреля без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 16-19°.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.