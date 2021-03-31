Синоптики дали прогноз погоди на початок квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Початок квітня в Україні принесе невеликі дощі та похолодання на 3-5 градусів уже на вихідних. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Завтра, 1 квітня, за прогнозом синоптиків, в Україні без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Температура у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, на решті території вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла.
У п’ятницю, 2 квітня, в Україні, крім південного сходу, пройдуть невеликі дощі, вночі в західних областях помірні, на Закарпатті значні дощі; температура вночі 1-7° тепла, вдень 8-15°.
В суботу, 3 квітня, часом невеликий дощ, вночі у північно-західній половині країни з мокрим снігом; очікується зниження температури на 3-5°.
Доповнення
На Київщині 1 квітня без опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 16-19°.
За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.