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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды на первый день октября

Киев • УНН

 • 18246 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине во вторник, 1 октября, ночью в большинстве областей, днем в восточной части временами дождь, днем - до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на первый день октября

"Завтра ночью в большинстве областей, днем в восточной части временами дождь, ночью и утром в Украине порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 19-24°", - говорится в сообщении.

Также указано, что в среду будет преобладать сухая погода, в четверг в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях снова будут дожди, в Карпатах пройдет значительный дождь; температура ночью 6-13°, на севере Левобережья 4-9° тепла, днем 18-23°, в южной части, 2 октября также на Закарпатье и Прикарпатье до 26°, 3 октября в западных областях похолодает до 11-15°.

Напомним, 30 сентября по Украине до 25 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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