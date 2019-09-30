Синоптики дали прогноз погоды на первый день октября

"Завтра ночью в большинстве областей, днем в восточной части временами дождь, ночью и утром в Украине порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 19-24°", - говорится в сообщении.

Также указано, что в среду будет преобладать сухая погода, в четверг в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях снова будут дожди, в Карпатах пройдет значительный дождь; температура ночью 6-13°, на севере Левобережья 4-9° тепла, днем 18-23°, в южной части, 2 октября также на Закарпатье и Прикарпатье до 26°, 3 октября в западных областях похолодает до 11-15°.

Напомним, 30 сентября по Украине до 25 градусов тепла.