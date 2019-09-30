Синоптики дали прогноз погоди на перший день жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні у вівторок, 1 жовтня, вночі в більшості областей, вдень у східній частині часом дощ, вдень - до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вночі в більшості областей, вдень у східній частині часом дощ; вночі та вранці в Україні пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 19-24°", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що в середу переважатиме суха погода, в четвер у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях знову задощить, в Карпатах пройде значний дощ; температура вночі 6-13°, на півночі Лівобережжя 4-9° тепла, вдень 18-23°, у південній частині, 2 жовтня також на Закарпатті та Прикарпатті до 26°, 3 жовтня у західних областях похолодає до 11-15°.
Нагадаємо, 30 вересня по Україні до 25 градусів тепла.