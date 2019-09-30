Сьогодні по Україні до 25 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди вдень у західних, північних, місцями в центральних областях, на решті території без опадів. Місцями температура повітря сягатиме 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 вересня вночі на сході та Приазов'ї, вдень у західних, північних, місцями в центральних областях дощі, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних, вдень місцями і в північних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура вночі 8-13°; вдень 17-22°, на півдні країни та Вінниччині місцями 25°.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні.