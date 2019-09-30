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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня по Украине до 25 градусов тепла

Киев • УНН

 • 8050 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды днем в западных, северных, местами в центральных областях, на остальной территории без осадков. Местами температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня по Украине до 25 градусов тепла

"30 сентября ночью на востоке и Приазовье, днем в западных, северных, местами в центральных областях дожди, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем местами и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 17-22°, на юге страны и в Винницкой области местами 25°.

Напомним, синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине.

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