Сегодня по Украине до 25 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды днем в западных, северных, местами в центральных областях, на остальной территории без осадков. Местами температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 сентября ночью на востоке и Приазовье, днем в западных, северных, местами в центральных областях дожди, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем местами и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура ночью 8-13°; днем 17-22°, на юге страны и в Винницкой области местами 25°.
Напомним, синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине.