Синоптики дали прогноз погоды до конца недели

"20 сентября ночью местами на западе страны и в Одесской области, днем в большинстве областей небольшой дождь; в выходные преимущественно без осадков, лишь в восточной части, в воскресенье также и на севере Левобережья местами небольшой дождь", - отметили синоптики.

Температура 20-21 сентября ночью 1-9° тепла, ближайшей ночью на Закарпатье и Прикарпатье, в субботу в большинстве областей, кроме юга, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем 10-17° тепла; в воскресенье в Украине, кроме восточной части, повышение температуры на 2-4°.

Напомним, в Карпатах зафиксировали три градуса мороза.