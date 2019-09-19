Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні до кінця тижня місцями йтимуть дощі, у більшості областей, крім півдня, вночі у суботу на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі очікуються заморозки 0-3°, удень - до 17 градусів тепла, у неділю на більшості території країни підвищення температури на 2-4°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"20 вересня вночі місцями на заході країни та Одещині, вдень в більшості областей невеликий дощ; у вихідні переважно без опадів, лише у східній частині, в неділю також і на півночі Лівобережжя подекуди невеликий дощ", - зазначили синоптики.
Температура 20-21 вересня вночі 1-9° тепла, найближчої ночі на Закарпатті та Прикарпатті, у суботу в більшості областей, крім півдня, на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі очікуються заморозки 0-3°, вдень 10-17° тепла; в неділю в Україні, крім східної частини, підвищення температури на 2-4°.
Нагадаємо, у Карпатах зафіксували три градуси морозу.