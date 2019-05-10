Синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В последующие три дня в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В последующие трое суток в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 6-13°, днем завтра 15-20°, на Закарпатье и в восточных областях, в воскресенье и понедельник по всей стране 18-23°", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.
По состоянию на 11:00 в столице температура 15°, атмосферное давление 743 мм рт ст, относительная влажность воздуха 70%.
Напомним, следующая неделя в Украине начнется с кратковременных дождей в западных областях.