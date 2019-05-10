Синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В наступні три дні у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"В наступні три доби у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі 6-13°, вдень завтра 15-20°, на Закарпатті та у східних областях, в неділю та понеділок по всій країні 18-23°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°.
На 11 годину в столиці температура 15°, атмосферний тиск 743 мм рт ст, відносна вологість повітря 70 %.
Нагадаємо, наступний тиждень в Україні почнеться з короткочасних дощів у західних областях.