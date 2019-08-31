Синоптики дали прогноз на начало осени

"В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь 3 сентября в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Температура ночью 11-17°, на побережье морей до 20°; днем завтра 24-29°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье, а 2-3 сентября в Украине 27-33°, во вторник в западных областях снижение до 20-25°.

Напомним, в последний день лета по Украине до 31 градуса тепла.