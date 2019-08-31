В останній день літа по Україні до 31 градуса тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Україні у суботу, 31 серпня, очікується сонячна погода, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Останній день літа принесе нам прекрасну, сонячну погоду", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів фіксуватимуть вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 16-19°; вдень 26-31°, на півночі Лівобережжя 22-25°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на День знань.