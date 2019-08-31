В последний день лета по Украине до 31 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине в субботу, 31 августа, ожидается солнечная погода, воздух днем прогреется до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Последний день лета принесет нам прекрасную, солнечную погоду", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Столбики термометров будут фиксировать ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей 16-19°; днем 26-31°, на севере Левобережья 22-25°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний.