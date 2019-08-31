Синоптики дали прогноз на початок осені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У перші три дні вересня в Україні очікується переважно суха погода, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише 3 вересня в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень завтра 24-29°, на півдні, Закарпатті й Прикарпатті, а 2-3 вересня в Україні 27-33°, у вівторок в західних областях зниження до 20-25°.
Нагадаємо, в останній день літа по Україні до 31 градуса тепла.