Синоптик: в Украине не будет аномальных морозов

"К 7-8 февраля продлится оттепель. С 7-8 числа ожидается снижение температуры на 3-5 градусов. Каких либо аномальных осадков, или больших морозов не ожидается", - отметил Билык.



Синоптик добавил, что дневная температура в среднем по всей территории Украины составит до - 5, а ночная - местами до 10 градусов ниже нуля.



Ранее УНН сообщал, в США пять человек погибли из-за морозов.



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