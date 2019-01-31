Синоптик: в Украине не будет аномальных морозов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По всей территории Украины синоптики не прогнозируют сильных морозов. С 7-8 февраля ожидается понижение температуры в среднем на 3-5 градусов. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии журналисту УНН.
"К 7-8 февраля продлится оттепель. С 7-8 числа ожидается снижение температуры на 3-5 градусов. Каких либо аномальных осадков, или больших морозов не ожидается", - отметил Билык.
Синоптик добавил, что дневная температура в среднем по всей территории Украины составит до - 5, а ночная - местами до 10 градусов ниже нуля.
Ранее УНН сообщал, в США пять человек погибли из-за морозов.
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