Синоптик: в Україні не буде аномальних морозів

“До 7-8 лютого триватиме відлига. З 7-8 числа очікується зниження температури на 3-5 градусів. Якихось аномальних опадів, чи великих морозів не очікується”, - зазначив Білик.



Синоптик додав, що денна температура в середньому по всій території України становитиме до – 5, а нічна – місцями до 10 градусів нижче нуля.



Раніше УНН повідомляв, у США п'ятеро людей загинули через морози.



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