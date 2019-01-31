Синоптик: в Україні не буде аномальних морозів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. По всій території України синоптики не прогнозують сильних морозів. З 7-8 лютого очікується зниження температури в середньому на 3-5 градусів. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.
“До 7-8 лютого триватиме відлига. З 7-8 числа очікується зниження температури на 3-5 градусів. Якихось аномальних опадів, чи великих морозів не очікується”, - зазначив Білик.
Синоптик додав, що денна температура в середньому по всій території України становитиме до – 5, а нічна – місцями до 10 градусів нижче нуля.
Раніше УНН повідомляв, у США п'ятеро людей загинули через морози.
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