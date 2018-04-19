Синод может рассмотреть обращение Украины относительно Автокефальной церкви в мае - нардеп

"Но динамика переговоров (между Украиной и Вселенским патриархом - ред.) свидетельствует о том, что Президент даже мечтает о том, что это может произойти до 28 июля. То есть к 1030 годовщине крещения Руси-Украины. Я думаю, что предпосылкой для этого является те договоренности между Президентом, командой переговорщиков и Вселенской патриархии, и персонально Вселенским Патриархом ", - сообщил В. Еленский.

Он добавил, что решение о предоставлении томоса на автокефальную православную церковь Украины будет приниматься на Синоде.

"По одной из версий (заседание Синода состоится - ред.) в мае", - резюмировал нардеп.

Как сообщал УНН, независимая автокефальная Украинская церковь станет актом восстановления исторической справедливости. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко.