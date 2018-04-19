Синод может рассмотреть обращение Украины относительно Автокефальной церкви в мае - нардеп

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 14751 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 35841 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 60892 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 75520 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 100914 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 137853 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 104545 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134304 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187231 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283655 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 148095 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 137320 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 118995 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164146 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110008 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110942 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 165101 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 406762 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 365141 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 449880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 12405 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12993 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23329 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33816 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39767 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Синод может рассмотреть обращение Украины относительно Автокефальной церкви в мае - нардеп

Киев • УНН

 • 30107 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Скорость предоставления томосу на автокефальная православная церковь Украины зависит от договоренностей между Украиной и Вселенским патриархом. Об этом в кулуарах парламента корреспонденту УНН заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета ВР Украины по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

Синод может рассмотреть обращение Украины относительно Автокефальной церкви в мае - нардеп

"Но динамика переговоров (между Украиной и Вселенским патриархом - ред.) свидетельствует о том, что Президент даже мечтает о том, что это может произойти до 28 июля. То есть к 1030 годовщине крещения Руси-Украины. Я думаю, что предпосылкой для этого является те договоренности между Президентом, командой переговорщиков и Вселенской патриархии, и персонально Вселенским Патриархом ", - сообщил В. Еленский.

Он добавил, что решение о предоставлении томоса на автокефальную православную церковь Украины будет приниматься на Синоде.

"По одной из версий (заседание Синода состоится - ред.) в мае", - резюмировал нардеп.

Как сообщал УНН, независимая автокефальная Украинская церковь станет актом восстановления исторической справедливости. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88