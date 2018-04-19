Синод може розглянути звернення України щодо Автокефальної церкви в травні – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Швидкість надання томосу на автокефальну православну церкву України залежить від домовленостей між Україною та Вселенським патріархом. Про це в кулуарах парламенту кореспонденту УНН заявив народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету ВР України з питань культури і духовності Віктор Єленський.
"Та динаміка перемовин (між Україною та Вселенським патріархом – ред.) свідчить про те, що Президент навіть мріє про те, що це може статись до 28 липня. Тобто до 1030 річниці хрещення Русі-України. Я думаю, що передумовою для цього є ті домовленості між Президентом, командою переговорників і Вселенською патріархію, і персонально Вселенським Патріархом", - повідомив В.Єленський.
Він додав, що рішення щодо надання томосу на автокефальну православну церкву України буде прийматися на Синоді.
"За однією з версій (засідання Синоду відбудеться – ред.) в травні", - резюмував нардеп.
Как повідомляв УНН, незалежна автокефальна українська церква стане актом відновлення історичної справедливості. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко.