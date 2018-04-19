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Синод може розглянути звернення України щодо Автокефальної церкви в травні – нардеп

Київ • УНН

 • 30107 перегляди

КИЇВ.19 квітня. УНН. Швидкість надання томосу на автокефальну православну церкву України залежить від домовленостей між Україною та Вселенським патріархом. Про це в кулуарах парламенту кореспонденту УНН заявив народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету ВР України з питань культури і духовності Віктор Єленський.

Синод може розглянути звернення України щодо Автокефальної церкви в травні – нардеп

"Та динаміка перемовин (між Україною та Вселенським патріархом – ред.) свідчить про те, що Президент навіть мріє про те, що це може статись до 28 липня. Тобто до 1030 річниці хрещення Русі-України. Я думаю, що передумовою для цього є ті домовленості між Президентом, командою переговорників і Вселенською патріархію, і персонально Вселенським Патріархом", - повідомив В.Єленський.

Він додав, що рішення щодо надання томосу на автокефальну православну церкву України буде прийматися на Синоді.

"За однією з версій (засідання Синоду відбудеться – ред.) в травні", - резюмував нардеп.

Как повідомляв УНН, незалежна автокефальна українська церква стане актом відновлення історичної справедливості. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко.

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