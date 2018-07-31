Сингапур заинтересовался украинской курятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Вчера, 30 июля, делегация агропродовольственной и ветеринарной службы Республики Сингапур приступила к аудиту украинской системы контроля за продукцией птицеводства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
В частности, иностранные инспекторы приступили к аудиту системы контроля за мясом птицы, яиц и яичной продукции.
В рамках визита представители Госпродпотребслужбы успели ознакомить зарубежных представителей с системами инспектирования мяса на бойнях и перерабатывающих предприятиях, с процедурами отзыва пищевой продукции.
Также, отечественные контролеры представили иностранным инспекторам систему регистрации птицефабрик, и рассказали о процедуре выдачи разрешительных документов на перерабатывающие предприятия.
"Планируется, что представители Сингапура посетят Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, пограничные инспекционные посты и несколько объектов птицеводческой отрасли, заинтересованных в экспорте в Сингапур", – говорится в сообщении.
Делегация из Сингапура будет работать в Украине до 4 августа.
Напомним, с начала года три страны мира: Китай, Марокко и Гана открыли свои рынки для украинской курятины.
В марте этого года Миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила качество курятины крупнейшего экспортера страны - компании "Мироновский хлебопродукт". Еврокомиссия пришла к выводу, что продукция этой компании соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.
По последним данным, ЕС успешно заменил бразильскую курятину на украинскую.